В Мариуполе планируют шествие на 9 мая

Российские войска "не добились каких-либо крупных прорывов и не продемонстрировали никаких новых возможностей для проведения нескольких успешных наступлений одновременно". Такова последняя оценка ситуации на местах, которую дает Институт изучения войны.

Посмотрим на наступление на Востоке.

Здесь российские силы продвигаются с плацдармов в Донбассе. Это перемещение сопровождалось высокой активностью российской авиации, направленной на оказание поддержки.

По словам мэра Харькова, этот город подвергается "непрекращающимся обстрелам" по жилым районам с использованием нескольких систем.

По заявлениям министерства обороны Украины, в Изюме войска отразили атаку России.

Российские войска продвигаются к городу Краматорску, "который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам", говорится в последней сводке разведки министерства обороны Великобритании.

Украинские бойцы по-прежнему удерживают позиции на металлургическом комбинате "Азовсталь". Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала срочно создать гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и раненых солдат с "Азовстали".

Борьба за Мариуполь истощила жизненно важные ресурсы и сковала российские войска, которые могли бы быть использованы для достижения более широких целей на востоке.

Россия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования 9 мая.

Москва объявила о планах проведения шествия в честь Дня Победы 9 мая в Мариуполе – месте самых ожесточенных боев войны и самой страшной гуманитарной катастрофы, где в результате бомбардировок было разрушено 95% города и погибло более 20 000 человек.