Переговоры Москвы и Киева "застопорились"

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Президента РФ Владимира путина провести прямые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и предоставить "немедленный гуманитарный доступ и безопасный коридор из Мариуполя и других осажденных городов".

На сайте Кремля говорится, что президент РФ, в свою очередь, обратил внимание на "безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путём, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков. В заявлении отмечается, что "руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии".

Власти Украины заявляют, что в пятницу из-за обстрела у точки сбора в Мариуполе пришлось закрыть эвакуационный коридор.

Москва обещает ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу, если украинские военные поднимут белый флаг на территории завода "Азовсталь".

Российская сторона заявляет о медленном продвижении переговоров с Киевом.

"Сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которые мы передали украинским переговорщикам которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, остается без ответа", -- пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Россия отвергла предложение установить пасхальное перемирие.

На этом фоне вблизи Мариуполя найдены признаки еще одного массового захоронения людей, по данным спутниковой съемки траншеи появились в конце марта.

Администрация Харковской области сообщила о новых российских обстрелах, погибли и пострадали мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура.

Генштаб Украины заявляет о перегруппировке российских войск и усиливающемся наступлении на донецком направлении.

В минобороны РФ сообщили о планах установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной и обеспечить сухопутный коридор в Крым. "Контроль над югом Украины -- это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", -- заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.