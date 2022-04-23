Напряжение вокруг Приднестровья

Официальный Кишинев однозначно осудил российское вторжение в Украину, указывая при этом на нейтральный статус Молдавии. Власти страны опасаются обострения ситуации в непризнанном Приднестровье, на территории которого дислоцируется оперативная группа российских войск.

В Каменском районе на левом берегу Днестра большинство населения составляют молдаване и украинцы. "Есть, конечно, переживания. Многие говорят, что [россияне] не придут. Но как будет на самом деле? Мы все видели, что было в Буче," – говорит один из жителей Каменки.

Гнев Кишинёва вызвали высказывания российского генерал-майора Рустама Миннекаева о том, что контроль над югом Украины обеспечит россиянам выход к граничащему с Одесской областью Приднестровью, где, по его словам, "отмечаются факты притеснения русскоязычных жителей". В Кремле отказались комментировать слова военного чиновника. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии.

В коммюнике ведомства говорится, что заявления Миннекаева противоречат позиции Российской Федерации, "поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в ее международно признанных границах".

"Что происходит с Приднестровьем, этим другим русскоязычным анклавом?"

На этой неделе несмотря на критику Москвы в бывшей советской республике вступил в силу закон о запрете георгиевской ленты, а также символов Z и V.

Ранее в Кишинёве также обвинили Россию в попытках вербовки молдавских граждан Приднестровья в армию РФ.

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