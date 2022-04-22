Франция обвиняет ЧВК Вагнера в попытке дискредитации её солдат

Франция обвинила российскую частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в инсценировке зверств в Мали. Французское командование представило видеокадры, снятые с беспилотника, на которых, как утверждается, российские наёмники хоронят тела возле малийской военной базы Госси на севере страны. В Париже говорят, что это сделано с тем, чтобы обвинить покидающих Мали французских военных в организации массовых захоронений и дискредитировать миссию "Бархан".

Снимки предполагаемой братской могилы были ранее размещены на страничке в Twitter неким Диа Диарра, представившимся “бывшим солдатом” и “малийским патриотом”. В публикации говорится: “Вот что оставили французы, покидая базу в Госси. Мы не можем об этом молчать!”

Генштаб Франции назвал это “информационной атакой”, добавив, что Диа Диарра, скорее всего, фальшивый аккаунт, созданный ЧВК Вагнера. По данным штаба, на протяжении нескольких месяцев французские солдаты подвергались многочисленным информационным атакам,