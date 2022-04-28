В едином порыве: Бундестаг выступил за поставки тяжёлых вооружений Украине

Бундестаг подавляющим большинством голосов одобрил поставки тяжёлых вооружений Киеву.

Историческая резолюция стала возможна благодаря соглашению, которое заключила правящая коалиция социал-демократов, экологов и либералов с главным оппозиционным блоком ХДС-ХСС.

586 немецких депутатов из 693 проголосовали за, 100 проголосовали против, семеро воздержались.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил в Твиттере "впечатляющее единство Бундестага", добавив, что "это голосование войдет в историю как один из последних гвоздей в крышку гроба путинского лобби в Европе":

Достигнутый консенсус не отменяет противоречий между основными политическими оппонентами. Накануне лидер христианских демократов Фридрих Мерц раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за нерешительность в вопросе военных поставок.

Не оставлять Украину беззащитной перед лицом путинской агрессии. Это наша ответственность. Бритта Хассельман Глава фракции "зелёных" в Бундестаге

Олаф Щольц уже поблагодарил парламентариев за поддержку курса своего правительства.

Украина получит 50 зенитных самоходных установок "Гепард", не исключаются поставки других тяжёлых систем вооружения, в том числе наступательных. Агентство Bloomberg пишет о нехватке боеприпасов для "Гепардов".

"Германия оказывает поддержку по-разному: в том числе мы предложили Украине поставку зенитных танков".

Тем не менее у оппозиции и большинства разные позиции по поводу плана модернизации вооружённых сил ФРГ или Бундесвера стоимостью в 100 миллиардов евро.

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