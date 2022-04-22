Пасха - праздник возрождения, дарящий надежду на мир

В лагере беженцев Серрес на севере Греции проживает 132 украинца. В основном это женщины и дети. Находясь далеко от дома, Татьяна и Кристина решили, что будут соблюдать все пасхальные обычаи. Сегодня утром беженцы собрались в центре лагеря, чтобы покрасить яйца, смастерить свечи и испечь куличи.

Татьяна - историк, владеет украинским и греческим. Она говорит на обоих языках и не может сдержать слез:

— На Пасху мы готовим много вкусных и хороших вещей, Пасха — символ возрождения. Мы печем куличи, раскрашиваем яйца цветами и деревьями. Мы также рисуем солнце, мы любим свет. Он дает нам силу и мужество.

Украинские беженцы вспоминают свою родину через песни, которые они любят. Маленькие дети играют и разрисовывают пасхальные яйца.

Кристина Щеглова, украинская беженка:

— Конечно, для детей мы старались сделать приближенные к домашним условия, вы видите, что мы сделали пасхи, как дома, потому что наши пасхи отличаются от греческих.

В лагере живут 36 детей, 30 из которых ходят в школу. Все дети изучают греческий язык

С первого дня прибытия в страну украинские беженцы чувствуют потребность ходить в церковь и молиться. Особенно на Страстной неделе необходимость в этом становится еще более острой, поскольку они надеются, что воскресение Иисуса Христа положит конец этой кровопролитной войне.

Татьяна Бабару, украинская беженка:

— Мы вернемся и восстановим наши дома, сделаем их крепче. У нас была прекрасная жизнь, и мы хотим ее вернуть. Мы не хотим странствовать в чужих краях. Мы не хотим, чтобы наши дети попадали под бомбежки и умирали.

Апостолос Стайкос, Euronews:

— За последние два месяца в Грецию прибыло около 21 000 украинцев. Это, безусловно, трудная Пасха, вдали от дома и от тех, кого они любят. Тем не менее люди здесь надеются, что война скоро закончится и что они не проведут остаток жизни как беженцы.