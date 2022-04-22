Пасхального перемирия не будет

Почти два месяца Мариуполь осаждали российские силы. Вся территория города теперь находится под их контролем - заявили в четверг в Минобороны РФ. За исключением комбината "Азовсталь", на котором продолжают обороняться свыше двух тысяч бойцов ВСУ.

По заявлению главы Чечни, которое пока не нашло подтверждений, российские военные захватили административное здание предприятия, "зачистив прилегающую территорию".

Тем временем, компания Maxar опубликовала спутниковые снимки 300-метровой траншеи в селе Мангуш, близ Мариуполя. Предполагается, что это и есть массовые захоронения, о которых говорят мариупольские власти, утверждая, что в них могут находиться тела тысяч мирных жителей.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"К сожалению, Россия отвергла предложение о пасхальном перемирии. Это очень хорошо демонстрирует то, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из самых радостных и важных её праздников. Но мы не перестаём надеяться. Надеяться на мир, и на то, что жизнь победит смерть".

В своём телеобращении президент Украины вновь попросил о помощи международное сообщество, подчеркнув, что для спасения экономики страны, ей необходимы 6,5 миллиардов евро ежемесячных вливаний.

Киев подтвердил, что российские ВС продвигаются на востоке, под их контроль перешёл ряд населённых пунктов. На северном направлении - Харьков продолжает подвергаться обстрелам. Во время последних погибли по меньшей мере два человека, ещё несколько - ранены.