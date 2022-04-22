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США

"Дисней" лишился налоговых льгот

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 Глеб Шатуновский
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Walt Disney World, иллюстрационное фото
Walt Disney World, иллюстрационное фото   -   Авторское право  John Raoux/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Палата представителей штата Флорида вслед за Сенатом проголосовала за упразднение специального налогового района The Walt Disney Company, который позволял компании самостоятельно управлять землей и экономить за счет этого десятки миллионов долларов в год.

Конфликт между "Диснеем" и республиканским губернатором штата Роном ДеСантисом возник из-за недавно принятого закона о родительских правах, запрещающего учителям обсуждать с учениками младших классов гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. "Дисней" вместе с демократами выступил против этого закона, заявив, что он представляет собой политически мотивированную атаку на сообщество ЛГБТК.

Рон ДеСантис - один из самых популярных республиканских политиков и вероятный кандидат на следующих президентских выборах.