"Дисней" лишился налоговых льгот

Палата представителей штата Флорида вслед за Сенатом проголосовала за упразднение специального налогового района The Walt Disney Company, который позволял компании самостоятельно управлять землей и экономить за счет этого десятки миллионов долларов в год.

Конфликт между "Диснеем" и республиканским губернатором штата Роном ДеСантисом возник из-за недавно принятого закона о родительских правах, запрещающего учителям обсуждать с учениками младших классов гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. "Дисней" вместе с демократами выступил против этого закона, заявив, что он представляет собой политически мотивированную атаку на сообщество ЛГБТК.

Рон ДеСантис - один из самых популярных республиканских политиков и вероятный кандидат на следующих президентских выборах.