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Первый Микки Маус стал общественным достоянием

Актер в костюме Микки Мауса в парке развлечений Magic Kingdom Park во Флориде, США. 18 апреля 2022
Актер в костюме Микки Мауса в парке развлечений Magic Kingdom Park во Флориде, США. 18 апреля 2022 Авторское право Ted Shaffrey/AP Photo
By Euronews
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Авторские права компании Disney на первую версию мышонка истекли 1 января 2024.

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Первый Микки Маус стал общественным достоянием. Авторские права на самую раннюю версию мышонка, нарисованную в 1928 году, перестали быть собственностью компании Disney 1 января — через 95 лет после их регистрации.

Речь идет о мультипликационном персонаже, показанном в мультфильмах "Пароходик Вилли" и "Безумный самолет". В отличие от современного Микки Мауса, у мышонка из 1920-х нет больших желтых ботинок, белых перчаток и прорисованных зрачков.

Теперь художники, режиссеры и широкая публика смогут использовать его изображение без оплаты авторских прав.

Более современные версии Микки Мауса по-прежнему находятся в собственности компании Disney и использовать их без разрешения нельзя.

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