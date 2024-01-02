By Euronews

Авторские права компании Disney на первую версию мышонка истекли 1 января 2024.

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Первый Микки Маус стал общественным достоянием. Авторские права на самую раннюю версию мышонка, нарисованную в 1928 году, перестали быть собственностью компании Disney 1 января — через 95 лет после их регистрации.

Речь идет о мультипликационном персонаже, показанном в мультфильмах "Пароходик Вилли" и "Безумный самолет". В отличие от современного Микки Мауса, у мышонка из 1920-х нет больших желтых ботинок, белых перчаток и прорисованных зрачков.

Теперь художники, режиссеры и широкая публика смогут использовать его изображение без оплаты авторских прав.

Более современные версии Микки Мауса по-прежнему находятся в собственности компании Disney и использовать их без разрешения нельзя.