Премьер Дании: "Оружие Украине нужнее всего"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Испании Педро Санчесом и главой правительства Дании Метте Фредериксен. Они вместе побывали в посёлке Бородянка Киевской области, где остались следы недавних сражений. Европейские лидеры заявили, что окажут Киеву военную помощь:

– Сегодня Дания ясно даёт понять, что мы намерены предоставить Украине ещё больше оружия, – заявила Метте Фредериксен, – поскольку именно в этом она нуждается сильнее всего.

– Сегодня в Польшу отплыл корабль военно-морских сил Испании «Изабель», – заявил Педро Санчес, – он доставит 200 тонн современной амуниции и снаряжения. На его борту 30 грузовиков, несколько специальных тяжёлых транспортных машин и десять небольших автомобилей с военными грузами, которые будут переданы Украине.

Президент США Джо Байден также заявил о предоставлении масштабной военной помощи Украине, куда и ранее были направлены крупные партии оружия:

– Сегодня я объявляю, что выделены ещё 800 миллионов долларов для дальнейшего увеличения способности Украины вести боевые действия на востоке, в районе Донбасса. Украине будет передана тяжёлая артиллерия, десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также ещё больше тактических дронов.

Россия со своей стороны заявила, что грузы с вооружением, доставленные странами НАТО на украинскую территорию, считает законными военными целями.