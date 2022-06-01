Датчане голосуют за совместную оборону ЕС

В Дании проходит референдум о независимости национальной обороны от ЕС. На голосование вынесен вопрос о пересмотре особого статуса страны в составе Евросоюза. Речь идёт о положениях, которые позволяли Копенгагену не присоединяться к европейской политике безопасности – не платить взносы и не участвовать в совместных оборонных проектах.

Референдум проходит по инициативе пяти партий, в том числе правящей Социал-демократической. Его поддерживает большинство депутатов парламента. Они заявляют, что после начала российского вторжения в Украину ситуация на континенте изменилась кардинально, а из-за особого статуса Дания лишена возможности готовить ответные меры вместе с партнёрами по ЕС. Сторонники независимой оборонной политики настаивают на том, что помогать Киеву можно и при действующем статусе-кво, а зависимость от ЕС в таких вопросах в будущем может навредить национальным интересам.

Согласно соцопросам, большинство датчан поддерживают участие страны в европейской оборонной политике.