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Дания

Датчане голосуют за совместную оборону ЕС

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 Андрей Позняков
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Голосование на референдуме о независимости национальной оборонной политики в Дании
Голосование на референдуме о независимости национальной оборонной политики в Дании   -   Авторское право  EMIL HELMS / RITZAU SCANPIX / AFP

В Дании проходит референдум о независимости национальной обороны от ЕС. На голосование вынесен вопрос о пересмотре особого статуса страны в составе Евросоюза. Речь идёт о положениях, которые позволяли Копенгагену не присоединяться к европейской политике безопасности – не платить взносы и не участвовать в совместных оборонных проектах.

Референдум проходит по инициативе пяти партий, в том числе правящей Социал-демократической. Его поддерживает большинство депутатов парламента. Они заявляют, что после начала российского вторжения в Украину ситуация на континенте изменилась кардинально, а из-за особого статуса Дания лишена возможности готовить ответные меры вместе с партнёрами по ЕС. Сторонники независимой оборонной политики настаивают на том, что помогать Киеву можно и при действующем статусе-кво, а зависимость от ЕС в таких вопросах в будущем может навредить национальным интересам.

Согласно соцопросам, большинство датчан поддерживают участие страны в европейской оборонной политике.