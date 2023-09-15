ATACMS: что они могут изменить?

By Euronews

США могут отправить ракеты ATACMS Украине уже осенью. Наступление непогоды осложнит наступление ВСУ.

США могут отправить ракеты ATACMS Украине уже осенью. Наступление непогоды осложнит наступление ВСУ.

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Гонка вооружений в украинской войне, возможно, близка к поворотному моменту: американские СМИ множат сообщения о том, что президент Джо Байден скоро получит разрешение на размещение ракет большой дальности, известных как ATACMS.

Его украинский коллега Владимир Зеленский уже давно просит предоставить ему это высокоточное оружие, способное преодолевать расстояние до 300 километров - это больше, чем у Storm Shadow/Scalps, поставляемых Великобританией и Францией. Но зачем ?

Цезар Пинтадо, преподаватель Международного кампуса безопасности и защиты (CISDE), поясняет:

"Цель этого повышения ставок — дать импульс войне. Речь идёт не небольших территориальных завоеваниях в прилегающих районах, а о прямом нападении на Крым. 2024 год — очень чувствительный год в политическом отношении. Это год выборов в США и выборов в Европейский парламент. Другие правительства могут прийти и сменить игроков. И игра может стать другой".

С приближением плохой погоды окно возможностей для контрнаступления сужается. Но некоторые правила игры необходимо соблюдать, по крайней мере, обещание Киева не использовать западное оружие по территории России.

Марина Мирон, научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона:

"Что касается гарантий, должна быть уверенность в том, что политическое руководство имеет достаточный контроль над военным руководством. Но не похоже, что политическое руководство контролирует всё, и у нас нет полного доверия, потому что мы не знаем, как новый министр обороны [Рустем Умеров] будет действовать, какова будет его стратегия, чего он будет добиваться".

Помимо США, и правительство Швеции рассматривает возможность отправки на Украину истребителей Gripen; Дания и Нидерланды отправят шесть десятков F-16, Германия поставит 40 бронемашин Marder, а Польша одобрила закупку почти 500 пусковых установок HIMARS, платформ для использования ATACMS, что обойдётся в 10 млрд евро.