Две трети датчан высказались за совместную оборону с ЕС

Большинство жителей Дании выступили за присоединение к единой европейской политике безопасности. Таковы предварительные результаты проведённого в стране референдума. По данным СМИ, сторонники оборонного сотрудничества с ЕС набрали 69% голосов.

До сих пор у Дании был в рамках Евросоюза особый статус: королевство не участвовало в оборонных программах Единой Европы и не платило за них, датские военнослужащие не присоединялись к европейским военным операциям, Копенгаген решал оборонные вопросы независимо от ЕС. В то же время Дания остаётся членом НАТО.

После российского вторжения пять политических партий страны, в том числе правящие социал-демократы, выступили с инициативой отказаться от исключительного статуса и стать частью единой системы безопасности, пусть и утратив определённую самостоятельность в этих вопросах.

Противники такого шага указывали, что помогать Украине, в том числе оружием, и поддерживать санкции против России можно было и при сохранении статус-кво.