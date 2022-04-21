Эвакуация гражданского населения в Мариуполе приостановлена. Город практически пал, но украинские войска отказываются сдаваться.

Минобороны России объявило о срыве гуманитарной операции в Мариуполе. По данным ведомства, коридором, для эвакуации мирного населения с территории комбината «Азовсталь», никто не воспользовался. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарный коридор из Мариуполя в среду не сработал, попытки эвакуации будут продолжены

Заместитель командира полка "Азов" заявил, что украинские военные готовы эвакуироваться "в третью страну или при ее содействии", причем бойцы должны сохранить личное стрелковое оружие.

После встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем Зеленский заявил, что Украина сможет развить, цитата "максимальную скорость" при вступлении в ЕС

"Мне очень приятно со сдержанным оптимизмом отметить, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам нужно. И когда именно нам все это нужно. Не через недели, не через месяц, а немедленно. Прямо сейчас, когда Россия пытается усилить свои атаки".

"Демократические страны мира не останутся равнодушными к продолжающейся агрессии и военным преступлениям России", — заявила вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд на своей странице в Twitter.

Министры финансов Великобритании, США, Канады и Франции покинули зал, когда слово взяли российские делегаты на встрече G20 в Вашингтоне.