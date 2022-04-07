Зеленский напомнил парламенту Греции об исторических связях с Мариуполем

В попавших под контроль российских войск районах Мариуполя проводится принудительная мобилизация мужчин. Об этом сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский в обращении парламенту Греции заявил, что в Мариуполе уничтожается общая история и общее наследие украинцев и греков.

"Российские войска принесли смерть и разрушения на землю, где украинцы и греки на протяжении веков наслаждались миром и процветанием. Более того, Россия начала проводить новые депортации с юга Украины. По меньшей мере десятки тысяч наших граждан были вывезены на территорию России и на временно оккупированные территории Украины", — сказал Зеленский

К парламенту обратился также член батальона "Азов" греческого происхождения. Бывший министр Грецим Алексис Ципрас, возглавляющий оппозиционную партию, назвал это "провокацией", а официальный представитель правительства Греции Ио Эконому — "ошибкой" и обвинил Ципраса в сочувствии России. "Включение его речь выступления члена батальона "Азов" было ошибочным и неуместным. Однако возмутительным и нечестным было использование этой ошибки частью оппозиции во главе с Ципрасом, чтобы еще раз оправдать российское вторжение", — сказал он.

Перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Афины обратятся в Международный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления в осажденном Мариуполе.

Тем временем Москва обвиняет Киев в отходе от достигнутых 29 марта договоренностей. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Запад подталкивает украинскую сторону к продолжению боевых действий.

"В стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь". "Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля", — сказал министр.

Лавров также отметил, что "российские вооруженные силы провели деэскалацию на киевско-черниговском направлении в качестве жеста доброй воли и стимулирования движения к договоренности".

Но перегруппировка российских войск продолжается. Власти Украины ожидают в ближайшие дни тяжелых боев в направлении Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Местные жители пытаются покинуть регион . назначены дополнительные эвакуационые поезда иславянска и краматоркс.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии украинским СМИ заявил, что россияне "за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны".