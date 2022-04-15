"Геноцид – неудобный термин": разногласия между западными лидерами

"Геноцид – неудобный термин": разногласия между западными лидерамиКомментарии
Франция направила группу из 18 сотрудников Института криминалистики Национальной жандармерии для содействия в идентификации погибших в Буче и установлении причин их смерти.
Экспертные заключения французских криминалистов будут переданы украинским властям и в дальнейшим могут быть рассмотрены международным уголовным судом, ведущим расследование потенциальных военных преступлений.
Несмотря на заявления Джо Байдена, Бориса Джонсона и канадского премьера Джастина Трюдо, французский президент Эммануэль Макрон в разгар предвыборной кампании второго тура отказался применять термин геноцид, отметив, что "давать такие оценки должны юристы, а не политики".
Юристы и правозащитники указывают на трудности в употреблении термина "геноцид":
Главный следователь международного уголовного суда Карим Хан, побывавший в Буче и Бородянке, неоднократно указывал на то, что совершённые в Киевской области преступления подлежат юрисдикции суда. На совместном брифинге с генеральным прокурором Украины Ириной ВенедиктовойХан подчеркнул, что продолжит попытки установить контакт с Россией и заверил, что расследование будет объективным и базирующимся на нормах права.
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