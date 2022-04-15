"Геноцид – неудобный термин": разногласия между западными лидерами

Франция направила группу из 18 сотрудников Института криминалистики Национальной жандармерии для содействия в идентификации погибших в Буче и установлении причин их смерти.

Экспертные заключения французских криминалистов будут переданы украинским властям и в дальнейшим могут быть рассмотрены международным уголовным судом, ведущим расследование потенциальных военных преступлений.

Посол Франции на Украине встречает французских криминалистов

Несмотря на заявления Джо Байдена, Бориса Джонсона и канадского премьера Джастина Трюдо, французский президент Эммануэль Макрон в разгар предвыборной кампании второго тура отказался применять термин геноцид, отметив, что "давать такие оценки должны юристы, а не политики".

Эммануэль Макрон заявил в интервью радио France Bleu, что "словесная эскалация не поможет прекратить войну".

Юристы и правозащитники указывают на трудности в употреблении термина "геноцид":

Чтобы охарактеризовать произошедшее как геноцид, необходимы доказательства того, что преступные действия совершались с особым намерением. Слова Джо Байдена о том, что на Украине произошёл геноцид – это сильное политическое высказывание, это подкрепляется докладами и теми тревожными сигналами, которые к нам приходит с Украины. Но я не думаю, что это стоит рассматривать как выражение готовности американской администрации к решительным действиям. Гиссу Ниа Директор по стратегическим тяжбам аналитического центра "Атлантический совет"

Главный следователь международного уголовного суда Карим Хан, побывавший в Буче и Бородянке, неоднократно указывал на то, что совершённые в Киевской области преступления подлежат юрисдикции суда. На совместном брифинге с генеральным прокурором Украины Ириной ВенедиктовойХан подчеркнул, что продолжит попытки установить контакт с Россией и заверил, что расследование будет объективным и базирующимся на нормах права.

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