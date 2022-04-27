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Украина

Виталий Кличко: "Мы не хотим обратно в СССР"

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 Anelise Borges
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Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко   -   Авторское право  euronews

Пятнадцать лет назад Виталий Кличко был боксером-профессионалом, выступавшим в тяжелой весовой категории. Сегодня он один из самых влиятельных украинских политиков и мэр Киева, на долю которого выпало руководить столицей во время войны. Euronews поговорил с ним.

Многие высокопоставленные лица и мировые лидеры приезжали с визитом в Украину в последние недели. В их числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пообещала ускорить процесс принятия Украины в ЕС. Это изменило что-то для вас? Если бы Украина стала членом Евросоюза, это бы помогло?

Мы, украинцы, хотим быть частью европейской семьи, как демократическая страна, но Российская Федерация не признает наше желание. Не секрет, что Путин хочет снова построить Советскую Империю. Поэтому он против нашего желания стать частью европейской семьи. Права человека — наш приоритет, демократия и европейские стандарты — наши цели. Мы уже были в СССР и не хотим обратно в СССР. А Путин не признает наше желание.