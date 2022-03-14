Верховный суд Великобритании отказал Ассанжу в праве оспорить экстрадицию в США

Верховный суд Великобритании отказал основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в праве оспорить решение Высокого суда Лондона об экстрадиции в США. Суд постановил, что апелляция защиты не содержала в себе "вызывающего споры правового момента".

Дело будет передано на рассмотрение министра внутренних дел Великобритании Прити Пател. В США австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.

По совокупности предъявленных обвинений Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Ассанжа.