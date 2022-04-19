Бои в Донбассе: попытка прорыва и ультиматум в Мариуполе

В ходе брифинга Минобороны России сообщило о том, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 1260 украинских военных объектов, а также распространиловидеокадры боевых вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Россия вновь обратилась к украинским военным, держащим оборону на "Азовстали", с предложением сложить оружие, отметив, что в случае отказа – "при циничном отношении киевских властей всех вас ждет незавидная участь".

На донецком и херсонском направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Александр Штупун Пресс-секретарь Генштаба ВСУ

Бои ведутся также на изюмском направлении в Харьковской области. 215 населенных пунктов остались без света после повреждения высоковольтной линии в Луганской области. Глава региона Сергей Гайдай заявил, что ВСУ сохраняют контроль над Рубежным и Попасной.

Третий день подряд в зоне боевых действий не будет работать ни один гуманитарный коридор.

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