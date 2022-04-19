Бои в Донбассе: попытка прорыва и ультиматум в Мариуполе

Бои в Донбассе: попытка прорыва и ультиматум в МариуполеКомментарии
В ходе брифинга Минобороны России сообщило о том, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 1260 украинских военных объектов, а также распространиловидеокадры боевых вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Россия вновь обратилась к украинским военным, держащим оборону на "Азовстали", с предложением сложить оружие, отметив, что в случае отказа – "при циничном отношении киевских властей всех вас ждет незавидная участь".
Бои ведутся также на изюмском направлении в Харьковской области. 215 населенных пунктов остались без света после повреждения высоковольтной линии в Луганской области. Глава региона Сергей Гайдай заявил, что ВСУ сохраняют контроль над Рубежным и Попасной.
Третий день подряд в зоне боевых действий не будет работать ни один гуманитарный коридор.
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