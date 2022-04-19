Война на Украине. День 55-й. Битва за Донбасс

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс, так как значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована на этом направлении.

По информации Генштаба ВСУ, Россия перебрасывает дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК "Тор", а также разворачивает в Белгородской области зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что за время войны российские войска уничтожили или повредили 30% инфраструктуры на общую сумму 100 миллиардов долларов.

Село Головчино Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, пострадала местная жительница, рассказал утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.

Япония передаст Украине костюмы и маски, защищающие от химического оружия, а также беспилотники, сообщили во вторник в японском оборонном ведомстве.