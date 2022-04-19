Война на Украине. День 55-й. Битва за Донбасс

Война на Украине. День 55-й. Битва за ДонбассКомментарии
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс, так как значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована на этом направлении.
По информации Генштаба ВСУ, Россия перебрасывает дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК "Тор", а также разворачивает в Белгородской области зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что за время войны российские войска уничтожили или повредили 30% инфраструктуры на общую сумму 100 миллиардов долларов.
Село Головчино Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, пострадала местная жительница, рассказал утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.
Япония передаст Украине костюмы и маски, защищающие от химического оружия, а также беспилотники, сообщили во вторник в японском оборонном ведомстве.
Указ президента РФ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде звания "гвардейской" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что почетное наименование присваивается "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов".
Власти Украины обвиняют военнослужащих этой бригады в совершении массовых убийств и пыток мирного населения в Буче.
За время войны на Украине уничтожены или повреждены 30% инфраструктуры на 100 миллиардов долларов, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Практически все составляющие нашей транспортной инфраструктуры так или иначе пострадали", - сказал министр.
По оценкам Кубракова, восстановить пострадавшие объекты и построить новые можно за два года.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле одного из сел области со стороны Украины. "Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в Телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что российские войска начали битву за Донбасс, так как значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована на востоке Украины. По словам его советников, начинается новая фаза войны.