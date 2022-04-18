Россия бьет по Львову, но главная цель - на востоке Украины

В понедельник российские войска нанесли ракетные удары по Львову и ряду других городов Украины, одновременно продолжая подготовку к масштабному наступлению на востоке. Как сообщается, по меньшей мере семь человек погибли во Львове, который принял тысячи мирных жителей, спасающихся от боевых действий в других районах. Этот город также стал важными воротами для поставок странами НАТО оружия Украине.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран".

Подвергся обстрелу и Харьков, второй по величине город Украины. Там погибли три человека. Одной из жертв стала женщина, которая, по данным агентства Associated Press, судя по всему, собиралась набрать воды во время дождя.

Марина Свидерская, жительница Харькова: "По всей Украине бьют. Видите, и во Львов сегодня прилетело и в Днепр прилетело, - везде. Куда меня приглашают, это в Херсон, моя подруга. Но он оккупирован. К этим гнидам в оккупацию я не поеду".

Военные аналитики говорят, что сейчас главная цель Москвы - захват Донбасса и, в частности, Мариуполя, потеря которого лишит Украину жизненно важного порта и завершит создание сухопутного моста между Россией и Крымским полуостровом.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник осудил "неизбирательные бомбардировки мирных жителей", призвал Россию вывести войска с Украины и заверил, что военные преступления не останутся безнаказанными.

Тем временем Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза заполненную анкету на вступление в ЕС - это необходимый шаг на пути к получению Украиной статуса кандидата.