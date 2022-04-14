ЮАР: "Катастрофа огромных масштабов"

По меньшей мере 300 человек стали жертвами наводнений в ЮАР. Президент страны Сирил Рамафоса назвал произошедшее «катастрофой огромных масштабов». В среду он встретился с жителями одного из пригородов города Дурбан, пострадавших от наводнения и оползней.

У многих из этих людей погибли родственники, разрушены дома. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются, и не исключено, что число жертв может вырасти.

Вся провинция Квазулу-Натал объявлена зоной бедствия. Местным жителям, оставшимся без крова, пришлось бежать, но ситуацию осложнило то, что дороги также оказались серьёзно повреждены, многие мосты были разрушены.

Причиной наводнений стали продолжительные проливные дожди, сильнейшие за последние 60 лет. По мнению учёных, непогода стала проявлением климатических изменений. Синоптики предсказывают, что в выходные дожди продолжатся.