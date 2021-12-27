Десмонд Туту - совесть ЮАР

В ЮАР проходят траурные мероприятия в связи с кончиной на 91-м году жизни легендарного борца с апартеидом Десмонда Туту.

Фиолетовую подсветку в тонах сутаны почётного архиепископа включили над зданием мэрии Кейптауна, визитной карточкой города Столовой горой, и другими знаковыми местами по всей стране.

Президент Сирил Рамафоса назвал лауреата Нобелевской премии мира 1984 года человеком "выдающегося интеллекта, честности и непобедимости против сил апартеида".

Он знал в глубине своей души, что добро восторжествует над злом, что справедливость победит беззаконие, что примирение лучше, чем месть и упрёки. Он знал, что с апартеидом будет покончено, и на смену ему придет демократия. Сирил Рамафоса Президент ЮАР

Именно Десмонду Туту принадлежит термин «Радужная нация», так в 1994 году с приходом к власти Нельсона Манделы он охарактеризовал новую ЮАР, где мирно сосуществуют представители всех цветов и оттенков кожи. В 1996 году Туту оставил пост архиепископа Кейптаунского и главы Англиканской церкви страны, чтобы сосредоточиться на работе Комиссии по правде и примирению, расследовавшей преступления апартеида.

Для жителей Соуэто, тауншипов на юго-западной окраине Йоханнесбурга, смерть Туту - большая утрата:

"Вы знаете, эта улица - единственная в мире, где жили два лауреата Нобелевской премии мира, вы можете представить, как скорбят соседи, нас очень опечалила кончина Десмонда Туту".

"Нам будет его очень не хватать. Он сыграл важную роль в жизни всех жителей Южной Африки вне зависимости от цвета кожи. Его наследие огромное. Да покоится он с миром".

Нобелевский центр мира скорбит по Десмонду Туту

Христианский лидер Десмонд Туту запомнится также своей поддержкой социальной дискриминируемых групп, в том числе инфицированных ВИЧ.

Похороны почётного архиепископа пройдут 1 января в кафедральном Соборе Святого Георгия в Кейптауне.