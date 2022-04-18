В Иерусалиме прошла церемония благословения

Тысячи евреев собрались у Стены Плача в Иерусалиме на церемонию благословения, которую проводят потомки священников — по-еврейски «коэнов». Такая церемония проводится здесь с 1970 г., два раза в год. На этот раз она приурочена к празднованию иудейской Пасхи или Песаха, который в этом году евреи отмечают с 15 по 23 апреля. На праздник в Иерусалим съезжаются евреи со всего мира.

Празднование проходит на фоне нового обострения израильско-палестинского конфликта. В ночь на понедельник израильские военные совершили рейд в палестинском городе Хусане к западу от Вифлеема.