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Израиль

В Иерусалиме прошла церемония благословения

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 Euronews  и AFP
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Благословение коэнов в Иерусалиме, 18 апреля 2022 г.
Благословение коэнов в Иерусалиме, 18 апреля 2022 г.   -   Авторское право  Tsafrir Abayov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Тысячи евреев собрались у Стены Плача в Иерусалиме на церемонию благословения, которую проводят потомки священников — по-еврейски «коэнов». Такая церемония проводится здесь с 1970 г., два раза в год. На этот раз она приурочена к празднованию иудейской Пасхи или Песаха, который в этом году евреи отмечают с 15 по 23 апреля. На праздник в Иерусалим съезжаются евреи со всего мира.

Празднование проходит на фоне нового обострения израильско-палестинского конфликта. В ночь на понедельник израильские военные совершили рейд в палестинском городе Хусане к западу от Вифлеема.