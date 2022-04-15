Крупные столкновения между палестинцами и израильтянами на Храмовой горе

По меньшей мере 152 человека получили ранения в ходе столкновений в Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами. Об этом сообщает организация Красный Полумесяц.

По словам представителей Палестины, израильская полиция проникла на территорию мечети Аль-Акса во время утренней молитвы и напала на верующих с применением шумовых гранат.

МИД Израиля обвинил манифестантов в надругательстве над святыней и опроверг информацию о том, что полиция вошла в мечеть.

Позже во внешнеполитическом ведомстве заявили, что израильская полиция была вынуждена попасть в мечеть Аль-Акса, "чтобы разогнать бунтовщиков, оскверняющих это место и подвергающих опасности общественность", уточнив, что в настоящее время мечеть вновь открыта для молитв.

Согласно израильским властям, беспорядки начались в пятницу рано утром на Храмовой Горе, после чего манифестанты в масках и с флагами движения "Хамас" забаррикадировались в Аль-Аксе, откуда забрасывали стражей правопорядка камнями и фейерверками. Сотни человек арестованы.

Директор Мечети Аль-Акса Омар Аль-Кисвани осудил произошедшее, отметив, что Израиль "перешёл красную черту":

Администрация мечети заявляет о "штурме" Аль-Аксы израильской полицией и "нападении на верующих"

Новый виток насилия в городе трёх религий наблюдается во время священного для мусульман месяца Рамадан, в преддверии католической Пасхи, православного вербного воскресенья и главного иудейского праздника Песах.

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