Курды возвращают Нидерландам "детей ИГ"

Власти автономного курдского региона на севере Сирии передали представителям Нидерландов гражданку этой страны и её детей, которые жили в лагере беженцев среди боевиков группировки "Исламское государство". Однако сами не были замешаны, по данным курдов, в преступлениях экстремистов.

Голландские дипломаты приехали за согражданами в город Камышлы, фактическую столицу Сирийского Курдистана.

Абдулкарим Омар, представитель курдской администрации:

"Сегодня мы передаём голландскому правительству женщину и двоих её детей. Эта женщина следует правилам, установленным автономной администрацией. Ели у нас нет доказательств, что женщины были вовлечены в совершение преступлений в регионе, мы можем передать их в их страны. Также мы возвращаем ещё одну девочку. У неё есть мать, но это особый гуманитарный случай. Мы согласились передать её под ответственность правительства Нидерландов после того, как получили от её матери письменное согласие на репатриацию".

По данным властей Нидерландов, в Сирии, Турции и Ираке остаются более 220 детей, имеющих голландское гражданство или право на него. В ноябре 2019 года апелляционный суд Гааги постановил, что правительство страны не обязано содействовать возвращению на родину женщин, которые решили присоединиться к ИГИЛ, и их детей.