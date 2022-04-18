У берегов Туниса затонул нефтяной танкер

В заливе Габес у берегов Туниса из-за шторма затонул танкер Xelo с 750 тоннам дизельного топлива, на данный момент утечки не наблюдается.

58-метровое судно под флагом Экваториальной Гвинеи направлялось из Египта на Мальту. Весь экипаж, состоявший из 7 человек, был эвакуирован.

Проводятся подводные работы по откачке топлива. Местные рыбаки опасаются ухудшения экологической ситуации, воды залива уже загрязнены отходами фосфорнокислотного производства.

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