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мир

Крушение пассажирского парома в Бангладеш: есть погибшие и пропавшие без вести

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 Alexander Kazakevich
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Крушение пассажирского парома в Бангладеш: есть погибшие и пропавшие без вести
Авторское право  Mahmud Hossain Opu/AP

В Бангладеш по меньшей мере 5 человек погибли после того, как пассажирский паром столкнулся с грузовым судном и пошёл ко дну. Инцидент произошёл в воскресенье на реке Шиталакхья в городе Нараянгандж в пригороде столицы страны Дакки.

По данным местной полиции, всего на борту находились 50 человек, половине из них удалось доплыть до берега, поиски остальных пассажиров продолжаются.

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