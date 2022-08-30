В Мексику в поисках просветления

Медитация, йога, шаманы, галлюциногенные грибы и традиционные центральноамериканские обряды очищения – Мексика привлекает определенную категорию посетителей, желающих обрести себя.

Духовный туризм развивается в стране с 1970-х годов, спрос на эзотерические туры существенно вырос после пандемии. Одно из популярных направлений – город Тепостлан, в нескольких километрах от которого находится пирамида ацтеков. Цены на жильё здесь существенно выше, чем в среднем по стране - но многих иностранцев не пугает тариф в 50-60 евро за ночь в отеле.

"Мне нравится здешняя атмосфера. Люди более расслабленные, я бы даже сказала, более одухотворённые, и они не так сильно беспокоятся о проблемах в мире, они живут, празднуя сегодняшний день," – говорит туристка из России Анна Битюцкая.

Среди услуг, предлагаемых западным поклонникам движения нью-эйдж: визуализация кармы и выравнивание чакр, а также прохождение ритуала очищения в паровой бани Темаскаль.

Инструктор по йоге Ализабет Камачо: "После пандемии к нам приехало много людей, иностранцы обосновались надолго, а вот местные, променявшие Тепостлан на большие города, теперь понимают, что там не циркулирует энергия, а здесь воздух, вода, ветер, горы, пение птиц – пора вернуться к природе, пора позаботиться о ней".

Некоторые туристы также интересуются кактусом пейотль (пейот), содержащим психоактивный алкалоид мескалин и вызывающим наркозависимость. Власти Мексики предупреждают, что сбор растения и его употребление запрещены, за исключением случаев традиционного использования коренными народами.