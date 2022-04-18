Китай: жёсткий карантин снижает ВВП

Власти Шанхая объявили в понедельник, что три человека стали здесь жертвами Covid-19.

С конца марта 24-миллионный мегаполис закрыт на жёсткий карантин, с тех пор там каждую неделю выявляют десятки тысяч случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие выходные было зарегистрировано более 22 тысяч инфицированных крайне заразным вариантом омикрон.

По официальной статистике, от Covid-19 в Китае с начала эпидемии умерли 4 641 человек. Власти объясняют столь незначительные цифры политикой "нулевой терпимости": изоляцией тех, у кого тест дал положительный результат, минимальную выдачу виз, карантин для всех прибывающих, отслеживание перемещений по национальной территории.

В понедельник Государственное статистическое управление опубликовало отчёт по ключевым экономическим показателям за первый квартал. ВВП составил 4,8%, что ниже годового целевого показателя Коммунистической партии в 5,5%. Совокупный объем производства крупных промышленных предприятий КНР оказался выше, чем ожидалось (6,5%).

При этом специалисты опасаются дальнейшего падения темпов ВВП, в том числе из-за жёсткого карантина в Шанхае и других крупных городах.