Китай: "политика воздержания"

Китай - одна из немногих стран, которые не вводят санкции против России и воздерживаются от критики в её адрес. Вместо этого Пекин обвиняет Вашингтон во вмешательстве в украино-российские отношения. Вот что об этом говорят жители китайской столицы.

"Мы должны поддерживать Россию. Если её уничтожат, то следующими будем мы. Это точно", - говорит этот прохожий.

Многие наши собеседники критикуют мировое сообщество за проведение политики двойных стандартов.

"США напали на Ирак, разве это не была война? Напали на Иран, разве это не была война? Они атаковал так много государств. Почему ни одна из западных стран не осудила Вашингтон? Война (между Россией и Украиной) - это их личное дело. Почему США осуждают это? Это несправедливо", - уверен еще один мужчина.

Формулировок со словами "вторжение" применительно к военным действиям на Украине китайские власти избегают. Но и поддержку Москве открыто не выражают. И при голосовании по осуждающей Россию резолюции Совбеза ООН Китай воздержался.

Мнения пользователи Weibo - китайского аналога Twitter - разнятся. Но многие высказываются против войны, "актов насилия", которые "несут беды и страдания простым людям".