Северная Корея испытала новый тип тактического оружия

Пхеньян успешно провел испытания управляемой ракеты нового типа, способной увеличить эффективность тактического ядерного оружия. Об этом сообщили государственные СМИ КНДР, добавив, что лидер страны Ким Чен Ын лично присутствовал на тестовых стрельбах.

Новый запуск состоялся через день после праздничных мероприятий, посвящённых 110-летию со дня рождения основателя северо-корейского режима Ким Ир Сена.

В настоящее время на Корейском полуострове наблюдается новый виток напряжения. Избранный президент Республики Корея Юн-Сек Ёль неоднократно заявлял возможности нанесения превентивных ударов по северному соседу в случае готовящейся атаки. Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен предупредила, что в случае агрессии КНДР применит ядерное оружие.

На следующей неделе пройдут очередные совместные учения Сеула и Вашингтона, против которых выступает Пхеньян. По данным южно-корейской разведки, КНДР может провести седьмые по счёту ядерные испытания 25 апреля – в годовщину создания Корейской народной армии.

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