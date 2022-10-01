Пхеньян запустил ещё 2 баллистические ракеты

Министерство обороны Японии заявило в субботу, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону своих восточных вод - это четвёртый подобный запуск Пхеньяна на этой неделе. Заместитель японского оборонного ведомства Тосиро Ино заявил, что ракеты упали за пределы исключительной экономической зоны Страны Восходящего солнца.

"С начала этого года Северная Корея делала это неоднократно, с беспрецедентной частотой, по-новому, — сказал Ино. - Включая провокации и эскалацию пусков в одностороннем порядке - таких, как запуск баллистических ракет четыре раза подряд только за последнюю неделю - действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности не только Японии, но также региона и международного сообщества и абсолютно недопустимы".

В минувшее воскресенье Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности в сторону своих восточных морей, когда американский авианосец прибыл в Южную Корею для совместных военных учений в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны Севера. Новый запуск осуществлён после визита в Южную Корею вице-президента США Камалы Харрис и совместных противолодочных военных маневров Сеула, Вашингтона и Токио, проведённых в пятницу с целью отработать противостояние разработкам Пхеньяна в области вооружений.