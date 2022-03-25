КНДР испытала свою самую большую ракету

КНДР утверждает, что провела испытательный запуск своей самой большой на сегодняшний день баллистической ракеты межконтинентальной дальности.

Южная Корея и Япония подтвердили, что запуск произошел с аэродрома вблизи столицы Пхеньяна в ходе первого испытания ракеты дальнего радиуса действия с 2017 года. Обе страны осудили действия КНДР.

В апреле 2018 года Пхеньян объявил мораторий на ядерные испытания и испытания МБР. В то же время это уже 12-й запуск ракет, осуществленный Северной Кореей в текущем году.

Ранее в этом месяце Северная Корея запустила ракету, которая, по словам США, была испытанием частей системы МБР.