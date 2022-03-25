Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Северная Корея

КНДР испытала свою самую большую ракету

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
КНДР испытала свою самую большую ракету
Авторское право  朝鮮通信社/AP

КНДР утверждает, что провела испытательный запуск своей самой большой на сегодняшний день баллистической ракеты межконтинентальной дальности.

Южная Корея и Япония подтвердили, что запуск произошел с аэродрома вблизи столицы Пхеньяна в ходе первого испытания ракеты дальнего радиуса действия с 2017 года. Обе страны осудили действия КНДР.

В апреле 2018 года Пхеньян объявил мораторий на ядерные испытания и испытания МБР. В то же время это уже 12-й запуск ракет, осуществленный Северной Кореей в текущем году.

Ранее в этом месяце Северная Корея запустила ракету, которая, по словам США, была испытанием частей системы МБР.