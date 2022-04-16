Беспорядки в Швеции на почве исламофобии

Шведское турне датского праворадикального политика, лидера партии "Жёсткий курс" Расмуса Палудана обернулось массовыми беспорядками в городе Линчёпинг и ряде других населенных пунктов. По его словам, полиция согласовала митинг в квартале, где проживает большое число мигрантов, в ходе которого предполагалось сжигание Корана.

Группа ультраправых не смогла попасть на место проведения акции. В ходе столкновений с противниками Палудана пострадали 9 стражей правопорядка, сожжены более 10 полицейских машин.

На выборах 2019 года партия "Жёсткий курс" не прошла в датский парламент Фолькетинг, набрав лишь 1,8%.

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