Беспорядки в Латинском квартале: в Сорбонне протестуют против второго тура Макрон-Ле Пен

В Париже произошли столкновения между полицией и радикально настроенной молодежью, выступающей против итогов первого тура президентской гонки. По словам участников протестов, им "навязали" ту же самую дуэль между "ультра-либеральным" Эммануэлем Макроном и лидером ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, что и в предыдущем предвыборном цикле в 2017 году.

Сотни студентов заняли один из корпусов университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, также блокируются учебные здания Высшей нормальной школы и Института политических исследований. Сообщается об актах вандализма. Среди лозунгов протестующих: "Ни Макрон, ни Ле Пен", "Революция – это долг", "Сорбонна против фашизма".

42% избирателей от 18 до 24 лет не пришли на избирательные участки в прошлое воскресенье.

31% молодых французов проголосовали за кандидата от крайне левых Жан-Люка Меланшона.

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