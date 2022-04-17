День рождения датской королевы

День рождения датской королевыКомментарии
Авторское право Mikkel Berg Pedersen/PHOTOJOURNALIST MIKKEL BERG PEDERSEN-
Королеве Дании Маргрете II исполнилось 82 года. День рождения монаршей особы прошёл в замке Марселисборг в городе Орхус. Более тысячи подданных королевы смогли посетить сад замка и увидеться королевскую семью.
Два года назад праздничные мероприятия в честь юбилея Маргрете II были отменены из-за пандемии.
В январе этого года датчане, гренландцы и жители Фарерских островов отметили 50-летие правления монарха.
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