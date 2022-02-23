Швеция: родители-мусульмане борются за детей

Родители-мусульмане против социальных служб: в Швеции набирает популярность новая конспирологическая теория. В соцсетях и арабоязычных СМИ публикуются десятки видео, на которых шведские соцработники забирают плачущих детей от отчаявшихся родителей.

"Дети — не товар. 35 статья Конвенции о правах ребенка четко указывает, что все государства обязаны предотвратить похищения детей и их контрабанду", — говорят активисты.

Роликам часто не хватает контекста, зато комментаторы не устают называть Швецию фашистским государством, которое специально переселяет исламских детей в христианские семьи, где их якобы заставляют пить алкоголь и есть свинину. Некоторые упоминают и о сексуальном насилии.

Из интернета гнев иммигрантов, многие из которых получили в Швеции убежище в последние несколько лет, вылился на улицы. В феврале акции протеста прошли в крупнейших городах королевства: в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё.

"Эта кампания заметна не только в YouTube и шведских соцсетях. На эту темы высказываются и международные СМИ, такие как Al Jazeera, Al Arabiya, Orient News и TRT, которые делали репортажи с акций протеста", — рассказывает журналист арабоязычного издания Alkompis Юлия Агха.

Шведские власти пытаются бороться с тем, что они называют масштабной кампанией дезинформации, заявляя, что все обвинения беспочвенны. По словам представителей правительства, радикальные исламисты просто используют плохо разбирающихся в работе системы иммигрантов для того, чтобы расколоть общество и посеять среди мусульман недоверие к христианам.

"Думаю, люди, которые сбежали от войны и преследований, чато находятся в худшей экономической ситуации, а значит, чаще испытывают трудности в семье. Добавлю, что после годов с достаточно высокими темпами иммиграции, стоило ожидать, что мы увидим некое преобладание в социальных службах", — заявил министр иммиграции и интеграции Швеции Андерс Игеман.

Тем не менее, статистика показывает, что у детей, чьи родители переехали в королевство из-за границы, — в два раза больше шансов попасть в приемную семью, чем у коренных шведов. Всего же, в 2020-м году, социальные службы забрали из семей более 9 тыс. детей.