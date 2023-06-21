Самая короткая ночь года в Стоунхендже

Как и каждое лето, толпы людей встречали зарю самого длинного дня над древним мегалитическим сооружением.

Друиды, язычники, хиппи, любопытные туристы и местные жители – сотни людей решили отметить летнее солнцестояние у легендарного Стоунхенджа.

Собравшиеся во вторник у мегалитического памятника, который возвышается над равниной Солсбери на юге Англии, пели и танцевали от заката до рассвета, встречая самый длинный день в северном полушарии.

Объект Всемирного наследия был открыт для посетителей до 8 утра среды. Минувшая ночь была единственной в году, когда люди могли долго находиться внутри каменного круга.