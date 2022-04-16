Новая пророссийская акция в Сербии

Сербы вновь вышли на улицу в поддержку России: в Белграде состоялась очередная про-российская акция, в которой приняли участие тысячи человек. Демонстранты выступали против того, что Сербия не поддержала Россию в ходе голосования об её исключении из Совета по правам человека ООН.

Среди атрибутов манифестации – портреты Владимира Путина и футболки с латинской буквой Z.

Местные СМИ сообщают о беспорядках перед зданием администрации президента Александра Вучича.

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