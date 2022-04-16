Российская авиация нанесла удары по военным объектам в Николаеве и Киеве, а также в ряде других мест в ночь на субботу. В украинской столице взрывы прогремели на оружейном заводе. Эту информацию подтвердил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков:

– Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной технике в Николаеве.

Новые удары по Киеву последовали после того, как флагман черноморского флота ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт. В минобороны России заявили что это произошло вследствие пожара на борту, не уточнив его причины. Украинская сторона утверждает, что были применены противокорабельные ракеты «Нептун». Президент страны Владимир Зеленский призвал Запад предоставить дополнительное вооружение:

– Чем больше и чем скорее мы получим всё запрошенное оружие, тем сильнее будет наша позиция и тем скорее наступит мир.

Между тем в Броварах перезахоронили погибшего месяц назад 13-летнего мальчика, застреленного, как утверждается, российскими военными, когда он пытался эвакуироваться вместе с родителями и младшим братом.