Владимир Зеленский в Буче: "Это и есть геноцид"

Владимир Зеленский в сопровождении военных и журналистов посетил Бучу в пригороде Киева, где несколько дней назад были обнаружены останки более 330 человек. Тела местных жителей, в том числе со следами пыток, находили на улицах и в братских захоронениях.

Накануне в эмоциональном видеообращении президент Украины заявил, что исполнявшие приказы, понесут ответственность.

На месте трагедии Зеленский также дал свою оценку произошедшему:

Это военные преступления, мировое сообщество охарактеризует их как геноцид. Вы здесь и можете видеть всё своими глазами. Мы знаем, что тысячи людей были убиты, подвергались пыткам, им оторвало руки и ноги, женщин насиловали, убивали детей. Это настоящий геноцид. Владимир Зеленский Президент Украины

Российские власти категорически отвергают обвинения в массовых убийствах мирных жителей. В Минобороны указывают на несостыковки между датой, когда российские военные оставили Бучу и появлением первых кадров с телами убитых.

Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 марта мэр города торжественно говорил, что всё у него в порядке, а ещё два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

В лесу окола Мотыжина, в 35 километрах к юго-западу от Бучи, обнаружили захоронение с телами четырёх человек. По данным украинских информагентств, речь идёт о семье старосты села.

Генпрокурор Украины сообщила, что для судмедэкспертизы с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых.

И Украина и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения произошедшего в пригороде Киева.

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