Владимир Зеленский в Буче: "Это и есть геноцид"Комментарии
Владимир Зеленский в сопровождении военных и журналистов посетил Бучу в пригороде Киева, где несколько дней назад были обнаружены останки более 330 человек. Тела местных жителей, в том числе со следами пыток, находили на улицах и в братских захоронениях.
Накануне в эмоциональном видеообращении президент Украины заявил, что исполнявшие приказы, понесут ответственность.
На месте трагедии Зеленский также дал свою оценку произошедшему:
Российские власти категорически отвергают обвинения в массовых убийствах мирных жителей. В Минобороны указывают на несостыковки между датой, когда российские военные оставили Бучу и появлением первых кадров с телами убитых.
В лесу окола Мотыжина, в 35 километрах к юго-западу от Бучи, обнаружили захоронение с телами четырёх человек. По данным украинских информагентств, речь идёт о семье старосты села.
Генпрокурор Украины сообщила, что для судмедэкспертизы с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых.
И Украина и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения произошедшего в пригороде Киева.
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