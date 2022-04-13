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США

Байден вновь назвал политику Путина "геноцидом"

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден   -   Авторское право  The Associated Press

Президент США Джо Байден повторил свои слова о том, что считает политику российского президента Владимира Путина по Украине «геноцидом». Об этом он заявил во вторник журналистам, встречавшим его в аэропорту Де-Мойна, столицы штата Айова:

– Да, я назвал это геноцидом, поскольку всё больше проясняется, что Путин просто пытается уничтожить саму мысль о том, что вообще можно быть украинцем. Появляется всё больше свидетельств о действительно ужасных действиях русских на Украине. Мы будем узнавать всё больше о разрушениях. Пусть решают юристы на международном уровне, подпадает ли это под определение, но мне так кажется.

На спутниковых снимках американской компании Maxar, опубликованных во вторник, видны сильные пожары в Мариуполе, колонна российской военной техники в Луганской области, а также скопление военной техники в Крыму.

Между тем Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю международного дня космонавтики побывали на космодроме «Восточный» в Амурской области. Российский президент назвал происходящее на Украине трагедией, отметив, что у Москвы «просто не было выбора».