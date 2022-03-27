"Люди не захотят говорить по-русски": Зеленский дал интервью российским СМИКомментарии
Euronews
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Киев отвергает ряд требований Москвы на российско-украинских переговорах по условиям окончания войны. Об этом Владимир Зеленский рассказал в первом с начала конфликта большом интервью четырём независимым российским СМИ.
Президент Украины предложил обмен пленными по принципу всех на всех. По его словам, Москва пока не согласилась на это:
Роскомнадзор потребовал от взявших интервью СМИ, в том числе объявленной иноагентом "Медузы", отказаться от публикации. Генпрокуратура России пообещала дать "правовую оценку содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения".