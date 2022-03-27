Киев отвергает ряд требований Москвы на российско-украинских переговорах по условиям окончания войны. Об этом Владимир Зеленский рассказал в первом с начала конфликта большом интервью четырём независимым российским СМИ.

Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то «демилитаризации», какой-то «денацификации». Для меня это непонятные абсолютно вещи... Что касается [третьего] пункта защиты русского языка… Каждый следующий день войны ставит под вопрос вообще понимание, что такое русский язык. То есть люди этого не будут хотеть. Люди не будут хотеть читать, смотреть кино, говорить... Владимир Зеленский президент Украины

Президент Украины предложил обмен пленными по принципу всех на всех. По его словам, Москва пока не согласилась на это:

Предложение было первое: давайте всех на всех поменяем. Необязательно действовать какими-то общепринятыми канонами — мол, дождемся конца войны или надо еще набрать [пленных]. Я не понимаю, зачем это.. Ой, подождите, мы еще подсобираем. Это то, что они делают сейчас с гражданскими людьми. Просто свинство какое-то... Владимир Зеленский президент Украины

Роскомнадзор потребовал от взявших интервью СМИ, в том числе объявленной иноагентом "Медузы", отказаться от публикации. Генпрокуратура России пообещала дать "правовую оценку содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения".