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мир

МВФ понизит прогнозы роста мирового ВВП

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 Кнарик Хачатрян
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Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ
Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ   -   Авторское право  Nusad Szekkajil/MTI/MTVA

Война на Украине подорвала восстановление мировой экономики, замедлив ожидаемый экономический рост в большинстве стран мира. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в преддверии весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

"Глобальное восстановление уже теряло импульс перед войной в Украине отчасти из-за сбоев, связанных с оmicron. В январе мы снизили наш прогноз глобального роста до 4,4% на 2022 год. С тех пор прогноз существенно ухудшился, в основном из-за войны и ее последствий".

Экономические последствия войны распространились быстро, сказавшись и на соседних с Украиной странах, и далеко за пределами региона, сильнее всего ударив по самым уязвимым людям в мире. Во вторник МВФ опубликует свои обновленные экономические прогнозы, которые, как сообщила Георгиева, ещё больше понизят оценку глобального роста. Немалую роль тут сыграют и другие вызовы:

"Эти двойные кризисы, пандемия и война, а также наша способность справляться с ними усугубляются ещё одним растущим риском: фрагментацией мировой экономики на геополитические блоки с разными торговыми и технологическими стандартами, платежными системами и резервными валютами".

Рост цен на продукты питания и энергоносители вместе с проблемами в цепочках поставок, вызванных пандемией, продолжают толкать вверх инфляцию, которая уже достигла максимальных за 40 лет уровней в развитых странах. Международный валютный фонд призвал мировые центробанки действовать решительно, чтобы взять под контроль инфляцию до того, как сделать это будет сложнее.