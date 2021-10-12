МВФ доверяет Георгиевой

Исполнительный совет Международного валютного фонда выразил единогласное доверие директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой. Подчёркивается, что совет не нашёл доказательств нарушений с её стороны.

Речь идёт об отчёте Всемирного банка 2018 года, Георгиева тогда занимала пост исполнительного директора этой организации. Независимый аудит выяснил, что сотрудники ВБ допускали намеренные искажения при составлении показателей делового рейтинга стран мира. Например, показатели Китая, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов искусственно завышали. Предполагалось, что к этому могла быть причастна и Георгиева. На тщательном расследовании настаивали крупнейшие акционеры МВФ — США и Япония.