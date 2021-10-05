МВФ снизил прогноз роста экономики

Международный валютный фонд снижает прогноз роста мировой экономики на этот год. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая во вторник на видеоконференции, организованной итальянским Университетом Боккони, указала на растущие риски, связанные с инфляцией и задолженностью, а также на расхождение в перспективах роста между теми странами, которые имеют доступ к вакцинам от коронавируса, и теми, которые в них нуждаются.

"Наш приоритет номер один сегодня - борьба с пандемией: нужно проводить вакцинацию, убедиться, что мы защищаем людей, защищаем мировую экономику, чтобы она могла восстановиться. Но мы также должны подумать, что можно ожидать от пандемии в будущем, чтобы лучше подготовиться к таким явлениям и мобилизоваться на глобальном уровне", - сказала Георгиева.

По её словам, существует опасность того, что более высокая, чем ожидалось, инфляция может заставить центральные банки поднять процентные ставки и еще больше замедлить рост. Особую озабоченность вызывает рост цен на продукты питания, поскольку за последний год по всему миру они выросли в среднем на 30%, а повышение цен на энергоносители также оказывает давление на семьи.

По данным МВФ, из-за пандемии доходы на душу населения в странах с развитой экономикой уменьшились на 2,8% в год по сравнению с рассчитанными до пандемии показателями на 2020–2022 годы, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ежегодные потери доходов на душу населения составляют 6,3%.