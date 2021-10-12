МВФ прогнозирует замедление роста

Восстановление экономики в большинстве развитых стран замедлилось из-за воздействия штамма «дельта» коронавируса. Об этом заявляет Международный валютный фонд, который прогнозирует теперь меньший рост в 2021 году в таких странах, как США, Япония и Германия. Среди причин такого положения дел эксперты МВФ называют сохранение риска для здоровья людей, проблемы с цепочкой поставок, а также высокую инфляцию. При этом именно перебои с поставками становятся одной из главных проблем. Свои пояснения даёт Петя Коева-Брукс, заместитель директора отдела исследований МВФ:

– Эти перебои на самом деле стали результатом очень необычного восстановления. Мы до сих пор не наблюдали восстановления после пандемии. Так что на данном этапе имеется несоответствие спроса и предложения. Мы фиксируем восстановление спроса, но при этом предложение запаздывает. И это проявляется в различных секторах.

Саша Вакулина, Euronews:

– Давайте поговорим о еврозоне. Как ожидается, по сравнению с прошлым годом экономика здесь не компенсирует убытки 2020 года – в соответствии с последним прогнозом МВФ. Даже несмотря на то, что он был пересмотрен в сторону повышения. Что происходит в Евросоюзе и отчего здесь такая сложная ситуация?

– Один из способов исправить положение дел и оценить ситуацию – это попытаться понять, в какой момент объём производства вернётся к докризисному уровню. И, согласно нашему прогнозу для еврозоны, это произойдёт в последнем квартале текущего года. Но в некоторых странах еврозоны выход на этот уровень произойдёт намного позже, поскольку различия между странами весьма сильны.