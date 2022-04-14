В Бородянке собирают доказательства военных преступлений

В Бородянке собирают доказательства военных преступленийКомментарии
На фоне разбомбленных жилых домов и завалов в Бородянке под Киевом десятки спасателей работают 24 часа в сутки, чтобы расчистить то, что осталось от этого города. Но, помимо этого, они также собирают доказательства для расследования потенциальных военных преступлений, которое уже ведется.
Только в Бородянке было найдено более 1300 взрывных устройств.
В этом расследовании украинским властям сейчас помогают международные подразделения.
У того, что произошло и происходит в других городах страны, для многих есть только одно определение.
Неправительственные организации, такие как Truth Hounds, также работают на местах. Они не хотят называть свои имена по соображениям безопасности, но объясняют, в чем заключается их работа.
"Мы опрашивали людей, чьи знакомые попали в плен, так называемый "плен", которые подвергались пыткам и издевательствам. __Также у нас есть свидетельства о казнях мирных жителей", — говорит сотрудница НПО.
Собранные доказательства, которые считаются конфиденциальными, затем заносятся в каталог и направляются в национальные и международные органы.
"Доказательства в виде свидетельских показаний передаются в Генеральную прокуратуру Украины,и также мы передаем их в международные следственные инстанции. __За предыдущий период с 2014 года и до вторжения мы сотрудничали с Международным уголовным судом", — добавляет она.
Гаагский суд начал расследование после того, как 39 стран поддержали просьбу Украины о его проведении.
При этом Россия не имеет юридических обязательств сотрудничать с МУС и не обязана выдавать подозреваемых, если таковые будут названы, так как вышла из состава Международного уголовного суда в 2016 году.
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