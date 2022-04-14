В Бородянке собирают доказательства военных преступлений

На фоне разбомбленных жилых домов и завалов в Бородянке под Киевом десятки спасателей работают 24 часа в сутки, чтобы расчистить то, что осталось от этого города. Но, помимо этого, они также собирают доказательства для расследования потенциальных военных преступлений, которое уже ведется.

Только в Бородянке было найдено более 1300 взрывных устройств.

При бомбардировке города использовались авиационные бомбы весом 250 и 500 кг, запрещенные кассетные бомбы, которыми была усыпана территория и которые мы уничтожили на месте, и реактивные системы залпового огня "Град", которыми обстреливались окрестные населенные пункты Юрий Чехнюк начальник отдела спецопераций ГСЧС Украины

В этом расследовании украинским властям сейчас помогают международные подразделения.

У того, что произошло и происходит в других городах страны, для многих есть только одно определение.

Конечно, это военное преступление. Это дома мирных жителей, и во время обстрела здесь не было подразделений Вооруженных сил. Их здесь не было, они обстреливали мирный город, используя в том числе запрещенные кассетные бомбы, которые были сброшены прямо на эту площадь в центре города Юрий Чехнюк начальник отдела спецопераций ГСЧС Украины

Неправительственные организации, такие как Truth Hounds, также работают на местах. Они не хотят называть свои имена по соображениям безопасности, но объясняют, в чем заключается их работа.

"Мы опрашивали людей, чьи знакомые попали в плен, так называемый "плен", которые подвергались пыткам и издевательствам. __Также у нас есть свидетельства о казнях мирных жителей", — говорит сотрудница НПО.

Собранные доказательства, которые считаются конфиденциальными, затем заносятся в каталог и направляются в национальные и международные органы.

"Доказательства в виде свидетельских показаний передаются в Генеральную прокуратуру Украины,и также мы передаем их в международные следственные инстанции. __За предыдущий период с 2014 года и до вторжения мы сотрудничали с Международным уголовным судом", — добавляет она.

Гаагский суд начал расследование после того, как 39 стран поддержали просьбу Украины о его проведении.

При этом Россия не имеет юридических обязательств сотрудничать с МУС и не обязана выдавать подозреваемых, если таковые будут названы, так как вышла из состава Международного уголовного суда в 2016 году.

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