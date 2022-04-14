Франция расследует уже 4 уголовных дела о военных преступления на Украине

Франция расследует уже 4 уголовных дела о военных преступления на УкраинеКомментарии
Французская жандармерия расследует уже четыре уголовных дела о военных преступлениях на Украине. Основанием для этого стали свидетельства о ранениях и гибели гражданских лиц в результате боевых действий в Мариуполе, Чернигове, а также Киевской области. Среди жертв этих преступлений оказались граждане Пятой республики.
Ранее во Франции были приняты изменения, которые открывают больше возможностей для международного сотрудничества в расследовании военных преступлений и преступлений против человечности. Предполагается, что доступ к материалам дел получит Международный уголовный суд.
Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Москва заявляет, что не атакует гражданские объекты, и, в свою очередь, обвиняет украинских военных в убийствах и использовании мирных жителей в качестве «живого щита».