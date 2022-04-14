Франция расследует уже 4 уголовных дела о военных преступления на Украине

Французская жандармерия расследует уже четыре уголовных дела о военных преступлениях на Украине. Основанием для этого стали свидетельства о ранениях и гибели гражданских лиц в результате боевых действий в Мариуполе, Чернигове, а также Киевской области. Среди жертв этих преступлений оказались граждане Пятой республики.

Представим, что гражданин Франции оказался в Мариуполе и подвергается в течение нескольких дней или нескольких недель бомбардировкам, которые проводятся необоснованно или, по меньшей мере, непропорционально желаемому военному эффекту. Если учесть, что в этих районах больше нет военных, а потенциально остаются только мирные жители, то эти деяния могут быть квалифицированы как военные преступления. Жан-Филипп Релан глава Центрального управления Франции по борьбе с преступлениями против человечности

Ранее во Франции были приняты изменения, которые открывают больше возможностей для международного сотрудничества в расследовании военных преступлений и преступлений против человечности. Предполагается, что доступ к материалам дел получит Международный уголовный суд.

Расследование на этот раз может быть проведено быстрее, чем раньше, но процедура сбора доказательств всегда занимает относительно много времени. Помимо фактов, которые необходимо подтвердить материально, есть ещё цепочка ответственности, которую надо установить, от солдат до, возможно, главы государства, который мог отдавать конкретные указания. Эта работа тоже занимает время. Жан-Филипп Релан глава Центрального управления Франции по борьбе с преступлениями против человечности

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Москва заявляет, что не атакует гражданские объекты, и, в свою очередь, обвиняет украинских военных в убийствах и использовании мирных жителей в качестве «живого щита».